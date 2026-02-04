Путин: За руско-китайските отношения всяко време на годината е пролет

Китайският лидер Си Цзинпин каза на руския президент Владимир Путин, че двете страни трябва да разработят „всестранен план" за развитието на двустранните отношения, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Двамата лидери разговаряха по видеоконферентна връзка, а части от разговора бяха излъчени от руската държавна телевизия.

„За руско-китайските отношения уверено може да се каже, че всяко време на годината е пролет", заяви Путин. Той допълни, че видеоконферентната среща с китайския му колега се е състояла „в началото на новата година, когато правим равносметка за изминалия период и планираме бъдещето".

Путин посочи, че разговорът се състои в „символичен ден според китайския народен календар". „Днес е Ли Чин, първият ден на пролетта, след което студовете отминават, настъпва обновление и началото на нов цикъл в природата", добави той.

Руският президент заяви, че е убеден в здравината и развитието на руско-китайските отношения, независимо от международната конюнктура.

„Бих искал лично да поздравя Вас и чрез Вас целия приятелски китайски народ за настъпването на новата 2026 година и за настъпващия празник на пролетта, с който ще дойде годината на червения огнен кон, доколкото знаем. А тя се характеризира със сила, енергия и стремеж за движение напред. Това е нещо, което отличава връзките между нашите страни, независимо от международната конюнктура", каза Путин. „Уверен съм в тяхната стабилност и постепенно развитие във всички области", добави той.