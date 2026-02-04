ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Папата призова Путин и Тръмп да подновят договора Нов СТАРТ

Папа Лъв XIV Снимка: Виолина Христова

Папа Лъв XIV призова лидерите на Русия и САЩ да подновят договора Нов СТАРТ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Нов СТАРТ е последното споразумение между Вашингтон и Москва за контрол на въоръжаването и съдържа ограничения за броя на стратегическите ядрени оръжия, с които двете страни могат да разполагат.

Папа Лъв, който е първият папа американец, каза на седмичната си обща аудиенция във Ватикана, че сегашната ситуация в света "изисква да се направи всичко необходимо, за да бъде избегната нова надпревара във въоръжаването".

"По-спешно от когато и да било трябва да заменим логиката на страха и недоверието с универсална етика, която да насочва решението в полза на общото благо", призова Светият отец.

Срокът на договора, подписан през 2010 г., изтича утре.

Руският президент Владимир Путин предложи през септември той да бъде неформално продължен с една година, но засега американският лидер Доналд Тръмп не е отговорил на това предложение

