ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

С какво ще се занимава Кирил Петков - виж оживялат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22223303 www.24chasa.bg

Нередовен пътник преби до смърт кондуктор в Германия

3956
Влак Снимка: 24 часа архив

Кондуктор почина от раните си, след като бе нападнат от пътник в регионален влак в Германия при проверка на билетите, предаде ДПА, позовавайки се на полицията.

Тридесет и шест годишният служител е бил нападнат в понеделник вечер, докато влакът напускал железопътната гара в Ландщул, близо до Кайзерслаутерн в провинция Райнланд-Пфалц, пише БТА.

Двадесет и шест годишният пътник не е имал билет и му е било наредено да напусне влака, преди да нападне кондуктора, който е получил сериозни наранявания. Пътниците оказали първа помощ на ранения мъж и извикали полиция. Кондукторът е бил реанимиран на място, преди да бъде откаран в болница, където по-късно е издъхнал от раните си.

Заподозреният за нападението, гръцки гражданин, живеещ в Германия, е задържан на място, съобщи полицията.

Влак

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)