Жак Ланг за скандала с Епстийн: Проявих наивност, няма да подам оставка

Бившият френски министър на културата Жак Ланг изключи възможността да подаде оставка от поста си на председател на Института за арабския свят в Париж и заяви, че е проявил "наивност" по отношение на връзките си с американския финансист Джефри Епстийн, починал в затвора през 2019 г., предаде Франс прес.

В интервю за френския телевизионен канал Бе Еф Ем 86-годишният Ланг заяви, че нито за миг не е планирал да напусне поста си, както направи дъщеря му Каролин, която подаде оставка от синдиката на кинопродуцентите. Той изтъкна успеха на институцията, която "привлича публиката", и увери, че е получил "поздравителни телеграми от арабски страни", пише БТА.

Жак Ланг беше емблематичен министър на културата (1981 – 1986 и 1988 – 1993) по време на левите правителства на Франсоа Митеран през двата му седемгодишни мандата, като стана инициатор на популярни прояви като Фестивала на музиката и Дните на културното наследство.

През 2013 г. той стаха президент на Института за арабския свят, витрина на арабската култура. В края на 2023 г. мандатът му беше удължен три години.

Цитиран в документи, разкриващи връзки с милиардера, обвинен в сексуални престъпления, Жак Ланг твърди, че изобщо не е имал представа за съдебното му минало по време на техните отношения.

"Без съмнение съм достоен за съжаление наивен човек, достоен за съжаление невинен човек, достоен за съжаление глупак", заяви той, обяснявайки, че не е искал нито удостоверение за раждане, нито криминално досие от хората, с които се е срещал.

По повод появата на името му в устава на офшорен фонд, създаден от Джефри Епстийн през 2016 г. и разполагащ с 1,4 милиона евро, бившият министър заяви, че е "изненадан" от това и определи включването на името му като "наглост". Той приписа инициативата на "много хубава идея" на дъщеря си за закупуване на произведения на изкуството, като спомена, че е проявил "наивност".

"Нито стотинка не е влязла джоба ми, нито в джоба на Каролин", подчерта той.

Джак Ланг обаче призна, че лично е поискал от финансиста 57 897 долара, които са били преведени на сдружение на близки за филм за "годините на Ланг и Митеран". "Да помолиш меценат за помощ все пак не е престъпление", оправда се той, като уточни, че парите са били използвани за проекта. Той спомена, че Епстийн е помогнал и за филм за починалата му дъщеря Валери.

Разпитан за имейл от 2018 г., адресиран до Епстийн, в който се споменават деца и "нови сексуалности", той заяви, че вероятно става дума за "филмов проект", за който "не си спомня".

Накрая, запитан за статията от 1977 г., в която защитава сексуалните отношения с непълнолетни, той признава, че "може би е направил глупост", но припомня, че "не е бил сам", като се позова на интелектуалци като Жан-Пол Сартр и Мишел Фуко.

Ланг подчерта, че е "бял като сняг и не съжалява" за това, че е познавал Епстийн, когото възприемал като ценител на изкуството.