Тенденцията „да станеш китаец“ в социалните медии ...

В Турция тръгва ново разследване срещу Гугъл

Логото на “Гугъл” пред централата на компанията в Калифорния Снимка: СНИМКА: УИКИМЕДИЯ КОМЪНС

Турската Комисия за защита на конкуренцията е започнала ново разследване срещу технологичния гигант „Гугъл" (Google), насочено към операционната система на компанията „Андроид" (Android) и свързани с нея споразумения с производители на мобилни устройства и разработчици на приложения, съобщи сайтът „Тюркийе тудей", цитирайки изявление на институцията.

По информация на Комисията разследването е предприето в резултат на констатации, направени при секторно проучване на мобилните екосистеми, които пораждат „опасения, че настоящата договорна структура на „Гугъл" с производителите на устройства може да нарушават закона за защита на конкуренцията", пише БТА.

Това е второто разследване на Комисията срещу „Гугъл" в последните месеци, след като през август м.г. тя предприе подобно действие срещу технологичния гигант заради съмнения, че компанията не информира потребителите за алтернативните методи за плащане и принуждава тях, както и разработчиците на приложения, да използват разработена от нея система за фактуриране.

