Марта Кос: Ще погледнем от нова перспектива на отношенията Турция-ЕС

Ден преди първата ѝ официална визита в Турция, която ще се проведе на 5 и 6 февруари, европейският комисар по разширяването Марта Кос коментира отношенията между Европейския съюз и Турция в специално интервю за Анадолската агенция.

„Време е да погледнем на отношенията ЕС-Турция от нова перспектива. Разширяването на партньорство между ЕС и Турция би било от полза и за двете страни", коментира Кос пред медията, подчертавайки, че посещението ѝ в Турция е в съответствие с подхода на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която по-рано е водила разговори с турския президент Реджеп Ердоган, целящи откриване на нова перспектива в отношенията между Анкара и Брюксел, пише БТА.

Кос отбеляза още, че „с нетърпение очаква" първото си посещение в Турция и подчерта, че е имала „интензивни контакти" с турските си колеги „от първия ден" на мандата си, особено с външния министър на Турция Хакан Фидан. „Наистина има повече неща, които свързват ЕС и Турция, отколкото такива, които ни разделят, и ние трябва да работим върху това", каза още тя, подчертавайки свързаността на икономиките на Турция и страните от ЕС.

„По време на посещението ми в Анкара ще бъдат подписани два проекта, всеки от които на стойност 100 милиона евро, като част от възобновяването на ангажимента на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), който не бе изпълняван в продължение на няколко години", обяви още Кос, подчертавайки, че тази стъпка е резултат от миналогодишния икономически диалог на високо равнище между ЕС и Турция.

В рамките на посещението си, Кос ще се срещне с турския министър на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу и с министъра на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар, отбелязва Анадолската агенция.