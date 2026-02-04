ЕК работи за връщане на незаконно пребиваващи афганистанци в страната им

За последната година представители на Европейската комисия са участвали в две мисии до Афганистан, свързани с обратното приемане на афганистанци без право на престой в ЕС, съобщи днес говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси.

Той не уточни с кого са били срещите в Афганистан, но отбеляза, че последната мисия е приключила преди дни. По неговите думи мисиите целят определянето на стъпки и срокове за обратното приемане на афганистанци, които не са получили убежище, или които са имали статут на закрила, но той е бил отнет, след като са извършили престъпление, пише БТА.

Връщанията към държави като Афганистан са предизвикателство, посочи говорителят. Той добави, че комисията работи основно за съгласуване на общоевропейски действия. По неговите думи по искане на няколко държави от ЕС и на европейската гранична служба "Фронтекс" броят на подобни мисии към други страни се увеличава.