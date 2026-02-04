Джордже Симион поиска предсрочни парламентарни избори в Румъния

Лидерът на най-голямата опозиционна партия в Румъния „Алианс за обединение на румънците“ Джордже Симион призова днес в парламента за „връщане към демокрацията“ и свикване на предсрочни парламентарни избори, предаде агенция Аджерпрес и БТА.

Симион коментира разпространения днес от румънски медии предварителен доклад на правната комисия на Конгреса на САЩ, в който, наред с други неща, се поставя под въпрос решението за анулиране на резултатите от първия тур на президентските избори в Румъния през 2024 г.

Тогава изненадващо спечели слабоизвестният популист и националист Калин Джорджеску, който се яви като независим кандидат. На 6 декември 2024 г. – два дни преди насрочения за 8 декември втори тур, Конституционният съд на Румъния анулира резултатите въз основа на данни от разузнаването, сочещи за намеса от страна на Русия – нещо, което Москва отрича.

Според румънските власти от месец ноември 2024 г. е установено засилване на дейността по предизборно рекламиране на Калин Джорджеску в мрежата ТикТок, което е имало координиран характер и се е извършвало от редица акаунти.

„Алианс за обединение на румънците“ (Alianța pentru Unirea Românilor, AUR) не подкрепя тези твърдения и в месеците след анулирането на изборите организира редица протести и прояви под наслов „Върнете втория тур“. AUR заяви също така недвусмислена подкрепа за Калин Джорджеску, който бе член на партията до 2022 г.

„(…) Знаете, че нашата партия, заедно с независимия кандидат г-н Калин Джорджеску, беше обвинена, че използва или се възползва от подкрепата на хиляди ТикТок акаунти, които координирали дейността си. Това се оказа лъжа“, заяви днес в Двореца на парламента Джордже Симион, коментирайки предварителния доклад на правната комисия на Конгреса на САЩ.

„Като имаме предвид всички изявления, направени през последните месеци от румънски държавни служители, и като вземаме предвид предварителния доклад на правната комисия на Конгреса на САЩ, призоваваме за връщане към демокрацията, към гласуването на народа и към предсрочни парламентарни избори“, посочи Симион, цитиран от Аджерпрес.

Той заяви още, че „истината (за решението за анулиране на президентските избори – бел. ред.) се крие умишлено от румънските граждани“. По думите на Симион "от 6 декември 2024 г., когато изборите бяха отменени под фалшив претекст, вече не живеем в демокрация".

В предварителния доклад на правната комисия в Конгреса на САЩ, който е публикуван и на официалната страница на комисията в интернет, се твърди, че Европейската комисия е повлияла на румънските избори чрез намеса в социалните мрежи. Решението за анулирането на президентските избори е поставено под съмнение от републиканците от комисията, които отбелязват, че няма доказателства за руска намеса и че най-агресивните мерки за цензура на ЕС са били приети именно, когато Конституционният съд е анулирал резултатите от първия тур.

„Решението е взето, след като румънските разузнавателни служби твърдят, че Русия тайно е подкрепяла Джорджеску чрез координирана кампания в ТикТок. Вътрешните документи на компанията, представени на американската комисия, изглежда противоречат на тази версия на събитията. От ТикТок са заявили пред Европейската комисия, че не са намерили или не са получили доказателства в подкрепа на ключовото твърдение на румънските власти за руска намеса“, пише в предварителния доклад.

Джордже Симион припомни, че неговата партия е публикувала през есента доклад за анулирането на изборите, който показва, че „истината се крие умишлено от румънските граждани“. В края на миналия месец той бе на посещение в САЩ, където запозна американски конгресмени с доклада за президентските избори, изготвен от AUR, съобщиха румънски медии.

Лидерът на AUR се оплака днес и от „недемократични практики“ в румънския парламент, като посочи, че и на днешното заседание представителите на AUR са били „цензурирани“ и не им е била давана думата. Той критикува и начина на гласуване в Камарата на депутатите, който позволява на народните представители да участват в заседанията онлайн и да гласуват с таблет чрез специално приложение.