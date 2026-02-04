Американците притежават между 400 и 500 милиона огнестрелни оръжия

Притежаването и носенето на оръжие е конституционно право на всеки американец. Но според критици на настоящата администрация на Доналд Тръмп, то все по-често се превръща в основание за смъртоносна репресия. Според анализатори пример за това е и оправданието на Министерството на вътрешната сигурност за убийството на 37-годишния Алекс Прети, което се случи на 24 януари. Властите обявиха, че той се е опитал да застреля един от агентите. В резултат Прети е прострелян многократно от федерален имиграционен агент.

Няколко дни по-рано видеа на мъже с оръжия, облечени в черно, ходещи по улиците на Филаделфия стигнаха до милиони хора. Това бяха протестиращи срещу насилието от страна на агенти на имиграционната служба (ICE) след убийството на Рене Гуд.

„Ако си мислите, че ще дойдете и ще малтретирате хората, докато ние стоим тук, само се пробвайте", споделя представящ се за председател на филаделфийския клон на партията на Черните пантери, Пол Бърдсонг.

Неясна е истинската му връзка с партията, тъй като тя е официално разпусната през 1982 г. Но протестите срещу действията на имиграционните служби напомнят за турболентните 60-те години. Може би последният период в американската история с подобно ниво на национално напрежение. Свързан с възхода на влиятелни организации като Студентския координационен комитет за ненасилие и партията на Черните пантери. Играещи ключова роля в застъпничеството за граждански права по онова време и въоръжени, за да се справят с полицейското насилие.

Традиционно прогресивните среди в САЩ са сред най-ярките поддръжници на ограниченията върху оръжията, особено след зачестилите масови стрелби, включително в училищата. Втората поправка в конституцията отдавна е символ на дълбокото политическо разделение между консерваторите, които я защитават като абсолютна, а левите настояващи за регулации.

Луис, 30-годишен мъж от Охайо, никога преди не е обмислял притежаването на оръжие. Не е израснал в семейство с оръжейна култура, а училищните тренировки за активна стрелба са му оставили трайно негативно впечатление.

„Трудно ми е да си представя да притежавам нещо, предназначено да бъде смъртоносно. Но започнах сериозно да го обмислям след случващото се с ICE. Предупреждавах хората около себе си, че ситуацията ще ескалира", но твърдяха, че всявам паника.

Смъртта на Рене Гуд е била решаващ момент, който го е подтикнал да потърси информация за закупуване на оръжие. Не от желание за насилие, а от усещане за липса на защита.

В САЩ през последната година и особено през последните месеци се наблюдава нарастване на интереса към закупуване на огнестрелни оръжия. Сред хора, които се самоопределят като прогресивни или леви. Този феномен се развива на фона на засилващите се опасения от авторитарни тенденции в управлението на администрацията на Тръмп, както и от активизирането на крайнодесни милиции и паравоенни групи в страната.

Няма официални данни за политическата ориентация на купувачите на оръжие, тъй като такава информация не се изисква при покупка. Въпреки това множество прогресивни организации за стрелба съобщават за рязък скок в членството си. Либералният оръжеен клуб, който има клонове в 30 щата и предлага дори обучения, отчита почти петкратно увеличение на членовете си от ноември насам.

Подобни тенденции се наблюдават и в други групи, включително и с по-изразена политическа насоченост или фокус върху ЛГБТ+ общността. Дори на консервативни стрелбища все по-често се появяват нови лица, които не отговарят на стереотипния профил на ентусиастите на огнестрелни оръжия.

В САЩ циркулират между 400 и 500 милиона огнестрелни оръжия, според оценки на специализирани издания, изготвени поради липсата на национален регистър. Годишните продажби достигнаха своя пик по време на пандемията с над 20 милиона нови оръжия, двойно повече от средното ниво преди две десетилетия.

Според анализ на Pew Research Center, базиран на данни от Центровете за контрол и превенция на заболяванията и ФБР. През 2023 г. са загинали около 46 728 хил. души в резултат на огнестрелни наранявания, сред най-високите годишни цифри в историята. 58% от тези смъртни случаи (около 27 300 хил. души) са били самоубийства с оръжие, докато 38% (около 17 927 хил. души) убийства с огнестрелно оръжие. По брой на смъртните случаи на 100 000 хил. души, през 2023 г. този показател е 13,7%, малко по-нисък от 14,2% през 2022 г. и 14,6% през 2021 г., но остава значително висок в сравнение с повечето развити страни. Независимо от лекия спад през последните години, общият брой на смъртните случаи със стрелба остава сред най-високите в историята на САЩ.

Администрацията на Джо Байдън през 2023-2024 г. предложи набор от мерки за ограничаване на насилието с оръжие, включително по-строги проверки при покупка, програми за безопасно съхранение и ограничаване на достъпа до определени видове оръжия. Целта беше да се намали задълбочаващият се публичен здравен проблем, особено когато огнестрелните оръжия се превръщат в една от водещите причини за смърт сред млади хора в страната. Тези призиви обаче срещнаха широка съпротива сред представители на Републиканската партия и организации за защита на правото на оръжие.

С идването на Тръмп на власт през 2025 г., някои от тези политики бяха отменени или ограничени. Беше премахнато съдебно-правителственото указание, което предвиждаше засилени проверки и санкции срещу дилъри, които нарушават правилата за продажба. Така усилията за федерален контрол върху оръжията бяха значително отслабени. Това прави дебата за контрол на оръжията един от най-сложните и противоречиви въпроси в съвременната американска политика.

Критици предупреждават, че масовото въоръжаване увеличава риска от неконтролируема ескалация на насилието. Учение проведено от Центъра за етика и върховенство на закона към Университета на Пенсилвания много наподобява настоящата конфронтация между лидерите на щата Минесота и федералното правителство. В това учение са участвали няколко военни ветерани и пенсионирани държавни служители, в което президентът провежда силно непопулярна полицейска операция във Филаделфия и се опитва да поеме контрола над Националната гвардия на Пенсилвания. Губернаторът се съпротивлява и гвардията остава лоялна към щата. В отговор президентът разполага действащи войски, което довежда до въоръжен конфликт между щатските и федералните сили. Досега всичко, освен последното, се е случило в Минеаполис, въпреки че около 1500 войници са в готовност в случай на ескалация.

В такъв сценарий е трудно да се предвиди каква роля биха играли милионите въоръжени цивилни в страната. Но все по-често публичните гласове отляво твърдят, че тяхната сигурност зависи от това да държат пръста си на спусък готови за изстрел.