ЕК: ТикТок сътрудничи на разследването за възможна намеса в изборите в Румъния през 2024 г.

Социалната медийна компания ТикТок (TikTok) е "изключително сътрудничеща" в текущото разследване на Европейската комисия за възможна намеса в изборите в Румъния през 2024 г., заяви днес говорителят на ЕК Тома Рение, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

"Това също така показва, че ако искате да си сътрудничите с Комисията, ние също с радост ще си сътрудничим с вас. ТикТок е много сътрудничещ. Те предприеха редица мерки", посочи Рение пред журналисти.

През декември 2024 г. Европейският съюз започна официална процедура срещу социалната медийна компания ТикТок заради съмнения, че не е ограничила намесата в президентските избори в Румъния през 2024 г., припомня агенцията.

Конституционният съд на Румъния анулира резултатите от първия тур на изборите, спечелен от малко известния дотогава независим популистки кандидат Калин Джорджеску, заради съмнения, че Русия се е намесила в негова ползва чрез координирана кампания в социалните мрежи, и по-специално в ТикТок.

Реакцията на ЕК идва, след като бе разпространен предварителен доклад на правната комисия в Конгреса на САЩ, в който се твърди, че Европейската комисия е повлияла на румънските избори чрез намеса в социалните мрежи. Решението за анулирането на президентските избори е поставено под съмнение от републиканците от правната комисия, които отбелязват, че няма доказателства за руска намеса и че най-агресивните мерки за цензура на ЕС са били приети именно когато Конституционният съд е анулирал резултатите от първия тур.