Преговорите между САЩ и Иран ще се състоят в петък в Оман

Ядрените преговори между САЩ и Иран ще се състоят в петък в Оман, във формат сходен с предишните преговори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Преди това арабски дипломат заяви, че пред Франс прес, че преговорите между САЩ и Иран, първоначално планирани за петък в Турция, се очаква да бъдат организирани в Оман, но условията за срещата все още не са определени.

„Иранците поискаха среща в Оман, а американците одобриха мястото, но условията все още се обсъждат“, каза дипломатът и добави, че ситуацията може да се промени.