Докато ЕС издига своя „Щит на демокрацията", държавите от източния фланг се разцепват в информационната война

Когато Европейската комисия представи своя Европейски щит на демокрацията през есента на 2025 г., инициативата беше представена като отдавна назряла реакция на една от най-дестабилизиращите сили пред европейските демокрации: дезинформацията и чуждестранната манипулация с информация. Пакетът обещава по-силна координация, по-ранно откриване на враждебни операции за влияние и създаването на нов Европейски център за демократична устойчивост в подкрепа на държавите членки на първата линия.

Но докато Брюксел се готви да укрепи колективната защита на Съюза, събитията в източния фланг на ЕС разкриват тревожен парадокс. В регион, изложен на враждебно влияние и често атакуван от руски информационни операции, няколко правителства тихо демонтират собствените си защити, забавят реформи или активно допринасят за разпространението на манипулативни наративи.

Преглед на девет държави – България, Румъния, Финландия, Унгария, Латвия, Литва, Словакия, Полша и Чехия – рисува картина на регион, движещ се в различни посоки. Докато гражданите в източния фланг са встревожени и все по-наясно със заплахата, политическите отговори варират от истинско изграждане на устойчивост до институционално пренебрегване и понякога открит саботаж.

Разширяваща се пропаст в доверието

Общественото безпокойство относно дезинформацията е забележително последователно в целия регион. Данните от Евробарометър от май 2025 г. показват подавляващо мнозинство в почти всички държави, които се опасяват, че изборите се изкривяват от невярна или подвеждаща информация. В Унгария 82% от анкетираните изразиха безпокойство, че избирателите основават решенията си на дезинформация – най-високата цифра сред анализираните държави. Тревожността остава подобно висока в Литва (75%), Словакия и България (и двете 74%), следвани от Полша (71%), Финландия (70%), Латвия (68%) и Румъния (65%). Дори в Чехия, най-малко обезпокоената държава в групата, почти две трети от анкетираните вярват, че дезинформацията може да повлияе на изборния избор.

Този страх не е абстрактен, а се базира на ежедневна експозиция. В Унгария повече от половината население се сблъсква с дезинформация поне веднъж седмично, като почти един на четирима съобщава за ежедневна експозиция. Словакия и Латвия показват подобни модели, докато Финландия – държава, широко призната за медийната си грамотност – също съобщава за чести срещи с манипулативно съдържание.

Гражданите също са забележително единни относно решенията. В целия регион анкетираните последователно посочват образованието, медийната грамотност и независимата проверка на факти като най-ефективни инструменти за противодействие на дезинформацията. Призивите за цензура са редки, доминиращото изискване е за устойчивост – способността да се разпознава, проверява и контекстуализира информация.

Но докато обществената осведоменост е нараснала рязко, доверието в националните власти не е последвало същата траектория.

Данните разкриват нарастващ разрив между общественото безпокойство и доверието в способността на правителствата да реагират. В няколко държави гражданите изразяват дълбок скептицизъм, че техните национални власти са способни да се справят ефективно с дезинформацията.

Този дефицит на доверие е най-остър в България, където мнозинството от анкетираните описват борбата с дезинформацията като „невъзможна задача" при сегашните условия. Само 38% вярват, че националните власти могат да се справят с проблема. В Чехия и Словакия повече хора не вярват, отколкото вярват в способността на държавата да реагира. Румъния и Унгария показват подобно поляризирани нагласи.

Финландия се откроява като изключение. Местните анкетирани изразяват най-високо ниво на доверие в националните власти, отразявайки по-силен институционален авторитет дори при политически ограничения.

Поразителен вторичен модел се появява при сравнението на доверието в националните правителства с доверието в ЕС. В много държави от източния фланг гражданите имат повече доверие в способностите на ЕС, отколкото в собствените си столици. В България, Латвия, Словакия и Чехия, и дори в Унгария, вярата в способността на ЕС да противодейства на дезинформацията надвишава доверието в националните власти.

Когато правителствата подкопават борбата

Най-тежките случаи се намират там, където правителствата активно са обърнали или преназначили усилията за противодействие на дезинформацията.

В Словакия напредъкът, постигнат след 2018 г. – включително създаването на звена за стратегическа комуникация и експертни органи, финансирани чрез проекти на ЕС – се разпадна бързо след изборите през 2023 г. Правителството на Роберт Фицо демонтира или ограничи институциите, натоварени с противодействието на хибридни заплахи. Висши служители отхвърлиха експертите като „политически активисти", които уж казват на хората какво да мислят, докато политическите лидери открито разпространяваха проруски наративи.

Руските пропагандни уебсайтове оставаха достъпни в Словакия към август 2025 г., правейки държавата най-слабо представящ се член в прилагането на санкциите на ЕС срещу руските медии. В същото време правителствени фигури обвиняваха западните съюзници, а не Москва, в намеса, което допълнително изкривяваше картината на заплахата.

Унгария представя различен, но също толкова тревожен модел. Правителството не само е пренебрегнало политиките за противодействие на дезинформацията – то ги е превърнало в оръжие. Партията Фидес на Виктор Орбан се е опитала да предефинира „фалшивите новини" по начини, които размиват границата между дезинформация и независима журналистика. Публичните медии и проправителствените издания активно разпространяват руски наративи за Украйна и ЕС, докато независимите издания се обвиняват, че служат на чужди интереси.

Създаването на Службата за защита на суверенитета и предложения „закон за прозрачност" бяха представени като мерки срещу чуждо влияние, но на практика са насочени към граждански организации и медийни организации, разчитащи на чуждестранно – често от ЕС – финансиране. Това обръщане доведе до парадокс: анкетата Евробарометър разкри, че унгарското население показва едно от най-високите изисквания за проверка на факти в региона, но държавата активно подкопава тези, които я предоставят.

Оттегляне чрез пренебрегване

В други държави ерозията е по-тиха, но не по-малко последователна.

Румъния илюстрира как дезинформацията може да процъфтява в институционален вакуум. Дезинформацията нарасна през пандемията от COVID-19 и достигна нови върхове по време на анулираните президентски избори през 2024 г. Все пак отговорът на държавата беше минимален. Националната отбранителна стратегия за 2025–2030 г. вече не се ангажира с борба с дезинформацията, цитирайки вместо това фрагментирани отговорности и липса на методология. Конкретни мерки липсват, оставяйки министерствата да издават случайни опровержения, докато координирани кампании остават до голяма степен без отговор.

Чехия отразява подобна амбивалентност. Въпреки нарастващото обществено безпокойство и увеличаващото се ангажиране на ниво ЕС, звеното за стратегическа комуникация в Министерството на външните работи беше закрито под ново ръководство. Ходът продължава модел на недостатъчни инвестиции, тъй като предишното правителство също беше критикувано за това, че не дава приоритет на въпроса.

България междувременно функционира без специална национална стратегия или специализирано звено за противодействие на дезинформацията. Министерствата провеждат изолирани инициативи, включително „дезинфо радар" в Министерството на отбраната, но държавата разчита силно на рамките на ЕС. Общественото доверие остава съответно ниско, засилвайки усещането за институционална крехкост.

Борба да се следва темпото

Полша и Латвия заемат средна позиция. Политическа воля съществува, но структурни слабости продължават.

Полша е сред най-атакуваните държави в ЕС, изправена пред стотици манипулативни кампании през последните няколко години. Все пак тя липсваше кохерентна национална стратегия и не успя да приложи Акта за цифрови услуги на ЕС до крайния срок, което предизвика предупреждения от Европейската комисия. Настоящите усилия са разпръснати между министерства, въпреки че правителството се е ангажирало да даде приоритет на дезинформацията и киберсигурността от 2026 г. нататък. Общественото доверие остава относително високо в сравнение с другаде, предполагайки предпазлив оптимизъм, а не доверие в съществуващите структури.

Латвия предприе решителни стъпки рано, блокирайки телевизионни канали и онлайн платформи, свързани с Кремъл, и намалявайки експозицията на руска пропаганда. Въпреки това усилията за противодействие на дезинформацията оттогава са станали до голяма степен базирани на проекти, зависими от краткосрочно финансиране. Критична уязвимост остава неадресирана: повечето финансирани от държавата опровержения се произвеждат на латвийски, не успявайки да достигнат до рускоговорящата аудитория, най-възприемчива към наративите на Кремъл.

Ограничения и сътрудничество

Дори Финландия — често цитирана като еталон за устойчивост — се сблъсква с вътрешни ограничения. Докато държавата е домакин на Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридни заплахи (EU–NATO Hybrid CoE) и се възползва от висока медийна грамотност, тя липсва координирана национална стратегия за информационна защита. Бюджетни съкращения и политическа предпазливост, особено в министерства, контролирани от партията Финландци, са намалили водените от държавата изследвания и анализи. Отговорността все повече пада върху публичните медии и независими организации.

Литва се откроява в рязък контраст. Правителството е третирало дезинформацията като дългосрочна геополитическа заплаха и е инвестирало значително в международно сътрудничество. Споразумение на високо ниво с ОИСР има за цел да укрепи „институционалната и обществената устойчивост", като канцлерът на правителството Гедре Балчититите подчертава, че демокрациите трябва да действат колективно, за да издържат на мащаба на пропагандата, генерирана от войната на Русия срещу Украйна.

Вкъщи Литва дава приоритет на превенцията пред реакцията. Медийната грамотност е вградена в училищните учебни програми и университетските програми, допълнени от независими инициативи като Melo detektorius, която играе централна роля в наблюдението и разобличаването на фалшиви наративи. Докато предизвикателствата продължават, Литва се е превърнала в един от по-кохерентните и последователни актьори в региона в информационната война.

Щит с пукнатини

Доказателствата от източния фланг сочат към фундаментално несъответствие между гражданите и техните правителства. В целия регион хората разпознават дезинформацията като ежедневна реалност и пряка заплаха за демократичния избор. Те се сблъскват с нея често, притесняват се за въздействието ѝ върху изборите и призовават за образование и независима проверка като най-ефективни защити.

Уязвимостта е другаде. В твърде много столици противодействието на дезинформацията се е превърнало в политическо неудобство, бюджетна последна мисъл или инструмент за заглушаване на критици, вместо да се конфронтира враждебното влияние. Ако пропастта между общественото безпокойство и политическото действие продължи да се разширява, Европа рискува да изгради щит на демокрацията със сериозни пукнатини.

Автори:

Мая Божинова, Анета Захова, Йева Книукстиене, Олга Юрковска, Андрис Карклувалкс, Йонас Пьорсти, Каталина Михай, Агостон Ренжес, Зузана Габрижова