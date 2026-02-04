ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Двама българи задържани с 8 овце близо до граничен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22224570 www.24chasa.bg

Синът на норвежката принцеса се разплака в съда: Живях живот, който малцина могат да си представят

3836
снимка: РОЙТЕРС

Мариус Борг Хойби, синът на Мете-Марит, съпругата на норвежкия престолонаследник принц Хокон, се разплака, когато започна да дава показания по време на съдебния процес по обвинения в изнасилване по делото срещу него за множество предполагаеми престъпления, предаде ДПА и БТА. 

"Трудно ми е да говоря пред толкова много хора", заяви 29-годишният Мариус. "Преследван съм от пресата откакто бях на три години", добави той. 

Хойби каза, че е "живял живот, който малцина могат да си представят [...] с много партита, алкохол и наркотици". Сексът и интоксикацията са били част от този живот, подчерта той. 

В Окръжния съд на Осло, на втория ден от съдебния процес, норвежецът беше облечен с тъмносив пуловер и отново носеше очила, както направи и при вчерашното си явяване пред съда. 

Двадесет и девет годишният Мариус Борг Хойби е най-големият син на Мете-Марит от предишна връзка и доведен син на наследника на трона принц Хокон. Хойби няма кралски титли, нито официални задължения. 

Срещу него са повдигнати 38 обвинения. Те включват изнасилване, упражняване на насилие срещу бивша партньорка, актове на насилие срещу друга жена, както и притежание на 3,5 килограма марихуана. Други обвинения са за отправяне на смъртни заплахи и нарушения на правилата за движение.

Прокурорите заявиха, че ако бъде признат за виновен, Хойби може да бъде осъден на до 10 години затвор. Очаква се седем предполагаеми жертви да дадат показания. 

 

 

 

снимка: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)