Стармър: Питър Манделсън многократно е лъгал за Епстийн

Британският премиер Киър Стармър заяви, че съжалява, че е назначил Питър Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ и каза, че той „многократно е лъгал“ и давал невярна информация за връзките си с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Британската полиция вчера започна разследване срещу Манделсън по обвинения в незаконни действия, докато е бил на официална длъжност, след като по-рано се появиха твърдения, че е предавал секретна информация на Епстийн.

Стармър каза, че предоставената при назначението на Манделсън информация ще бъде публикувана.

„Искам да гарантирам, че Камарата (на общините) ще се запознае с цялата документация, така че сама да се увери до каква степен Манделсън многократно е давал напълно невярна информация за степента си на обвързаност с Епстийн и е лъгал през цялото време“, заяви той в изказване в парламента.

Дотук се стигна, след като опозиционната Консервативна партия заяви, че ще настоява парламентът да гласува за публикуване на всички имейли и други съобщения, свързани с назначението на Манделсън през 2024 година. Критици твърдят, че той изобщо не е трябвало да бъде назначаван, тъй като връзките му с Епстийн са били известни и по онова време.

Стармър допълни, че се е споразумял с крал Чарлз заради скандала Манделсън да бъде отстранен и от списъка с кралските съветници.