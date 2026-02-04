Зеленски е поканен на Мюнхенската конференция по сигурността

Украинският президент Володимир Зеленски е поканен заедно с украинска делегация да участва в Мюнхенската конференция по сигурността, заяви на пресконференция говорителят на украинското Външно министерство Георгий Тихи, цитиран от агенция Укринформ и БТА.

По думите му, Украйна ще получи специален прием на тазгодишната конференция, която ще се състои в много формати.

Говорейки за въпросите, които ще постави украинската страна, Тихи отбеляза, че ключовият приоритет остават усилията за мир и укрепване на позициите на Украйна. По думите му, това включва енергийната устойчивост и нейните отбранителни способности, по-специално в противовъздушната отбрана, както и оказването на натиск върху Русия – чрез санкции и други политически и дипломатически мерки, наред със стъпки за международно изолиране на Москва.

"Украйна има ясна визия как да се сложи край на войната чрез засилен натиск върху Русия. Това са все послания, които ще бъдат отправени по време на Мюнхенската конференция по сигурността, въпреки че, разбира се, ще има също по-конкретни сигнали от страна на украинските представители", добави говорителят.

Тазгодишната Мюнхенска конференция по сигурността ще се състои от 13 до 15 февруари и ще включва специален панел, посветен на подкрепата за Украйна.