Двама българи са задържани с 8 овце близо до граничен преход Промахон

Безпрецедентният случай е от неделя вечерта, когато било установено, че двама българи са се опитали незаконно да транспортират осем живи овце, които вероятно са били закупени от района на Синтики и е направен опит да бъдат незаконно транспортирани през границата.

Животните са открити в окаяно състояние, вързани за товарния отсек на полуремарке. След незабавен контакт с полицията, община Синтики е била извикана за съдействие и, след разпореждане на прокурор, е поела попечителството и временно настаняване на животните, докато не бъдат извършени всички необходими прегледи и процедури, както се изисква от закона.

Животните са били преместени в безопасна среда в малка кошара и прегледани от ветеринарен лекар. В разговор с репортер на телевизията, заместник-кметът на Синтики, Атанасия Ангелиду, заяви, че това е безпрецедентен инцидент, най-вероятно незаконна покупко-продажба, и въпреки факта, че общината е била информирана късно през нощта, нейните служби са действали незабавно и координирано, в отлично сътрудничество с полицията.