Осъдиха на 6 години затвор руски комик, шегувал се с ветеран от войната с Украйна

Руският стендъп комик Артемий Останин днес беше признат за виновен за разпалване на омраза и осъден на близо шест години затвор заради шега, която си позволил да направи с инвалид ветеран от войната в Украйна, предизвикала възмущението на руски националисти и военни блогъри, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че неин журналист, присъствал в съдебната зала, е съобщил, че комикът е бил осъден на пет години и девет месеца наказателна колония и глоба в размер 300 000 рубли (3908 долара).

Това е поредният от серия процеси, завършили с тежки присъди срещу хора, които според руските власти са обидили или разпространили фалшиви твърдения за руската армия в момент, когато боевете в Украйна продължават с пълна сила.

Останин е бил признат за виновен и за оскърбление на чувствата на вярващите с друга пиперлива шега, свързана с Исус Христос, която на свой ред възмути православните националисти в Русия.

По време на процеса комикът заяви, че неговото задържане и начинът, по който са се отнасяли към него в ареста, са достатъчно наказание за провиненията му.

Русия прие радикални закони за военновременна цензура през 2022 г., почти веднага след началото на войната в Украйна. Оттогава прокремълски фигури и организации публично осъждат хора, които ги нарушават, докладвайки ги на властите.

Проблемите на Останин започнали, след като през март миналата година се пошегувал пред публика с живеещ в нищета ветеран от войната, изгубил и двата си крака, след като се натъкнал на мина, който бил принуден да се придвижва със скейтборд из Москва. Останин нарекъл средството му за придвижване "чукановоз" и качил видеото с шегата си в интернет. Прокуратурата му повдигна и трето обвинение - за създаване на организирана престъпна група. Самият Останин пледира невинен по всички обвинения, посочва ТАСС.