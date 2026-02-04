ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Италия спря кибератаки с руски произход, насочени Зимните олимпийски игри

Антонио Таяни Снимка: Twitter/@Antonio_Tajani

Италия осуети серия от кибератаки с руски произход, насочени срещу обекти, свързани със Зимните олимпийски игри в градовете Милано и Кортина д'Ампецо, обяви външният министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и БТА. 

"Предотвратихме кибератака, насочена към няколко обекта на италианското Министерство на външните работи, включително във Вашингтон, както и към места, свързани с Олимпийските игри в Милано и Кортина, включително хотели в района на град Кортина д'Ампецо", заяви днес Таяни - два дни преди церемонията по откриването.

"Това са действия с руски произход", добави той.

От 26 януари специализирани звена на италианската полиция по киберсигурност са разположени на ключови обекти, свързани със Зимните олимпийски игри, които ще продължат до 22 февруари. Мерките целят защитата на критичната инфраструктура и наблюдението на мрежовата среда както от съображения за обществения ред и сигурност, така и за предотвратяване на потенциални терористични заплахи, отбелязва Франс прес.

