"Граничният цар" на Тръмп изтегля 700 агенти на ICE от Минеаполис

Том Хоман Снимка: Екс/ @RealTomHoman

Нареченият „граничен цар" на президента Доналд Тръмп Том Хоман обяви на пресконференция, че изтегля 700 служители на Службата за имиграция и митнически контрол (ICE) от Минеаполис, съобщи "Би Би Си".

Хоман подчерта, че екипите са извършвали „целенасочени операции" срещу тези, които са в страната нелегално. Той заяви, че агентите са „професионалисти", които се представят „забележително", имайки предвид „омразата", с която са се сблъскали.

„Граничният цар" заяви още, че федералните имиграционни агенти „премахват опасни хора от улицата" и цитира следните данни - 14 души, обвинени в убийство, 139 в нападение, 87 сексуални престъпници и 28 членове на банди.

Той посочи още, че почти 200 души са арестувани затова, че са възпрепятствали разследвания. На девет от тях са повдигнати обвинения, информира NOVA.

Според Хоман Тръмп напълно подкрепя законното право на всеки да протестира, но подчерта, че агентите трябва да могат да вършат работата си, „без да бъдат възпрепятствани".

"Граничният цар" приветства продуктивните разговори с местните власти и „огромния напредък", който е постигнат, като посочи, че това са причините за намаляване на оперативния персонал.

Хоман беше изпратен в Минеаполис миналата седмица, за да поеме ръководството при прилагането на имиграционните мерки. Това се случи, след като двама американски граждани - Рене Гуд и Алекс Прети, бяха застреляни от федерални служители при два отделни инцидента.

Том Хоман Снимка: Екс/ @RealTomHoman

