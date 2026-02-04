В Либия започва разследване за убийството на сина на Кадафи, версиите са противоречиви

Прокуратурата в Либия започна разследване на убийството на Сейф ал-Ислам - синът на дългогодишния либийски диктатор Муамар Кадафи, който изигра ключова роля за освобождаването на българските медици, които бяха осъдени на смърт. Версиите за обстоятелствата около убийството са противоречиви. В интервю по либийската телевизия сестрата на Сейф ал-Ислам твърди, че той е убит близо до границата между Либия и Алжир.

Адвокатът му пък съобщава, че четирима командоси са извършили покушението в дома на либийския бизнесмен в град Зинтан, информира БНТ. Сейф ал-Ислам дълги години беше за най-влиятелната фигура в Либия след баща му Муамар Кадафи.

Не е ясно кой стои зад атаката, според либийски журналисти тя вероятно е дело на местни фигури, чието политическо влияние е било застрашено от популярността на сина на убития диктатор.