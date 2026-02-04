Бившият мъж на Джил Байдън е в затвор с обвинение, че е убил жена си (Обзор)

Първият съпруг на Джил Байдън Уилям Стивънсън бе задържан в щата Делауеър по обвинение, че е убил жена си Линда.

64-годишната американка е била намерена от полицията в безсъзнание на 25 декември миналата година в жилището, в което живеели със 77-годишния Стивънсън. Полицаите пристигнали на адреса, след като съседите подали сигнал за сериозен семеен скандал. Униформените опитали да реанимират Линда, но не успели да спасят живота ѝ. Все още точната причина за смъртта не е разкрита от прокуратурата.

Малко повече от месец след трагичния край на Линда жури от съдебни заседатели сметна, че има достатъчно доказателства срещу Стивънсън, за да бъдат повдигнати обвинения срещу него. В изявление на полицията се казва, че мъжът е бил задържан под гаранция от 500 хил. долара, но тъй като не е успял да я изплати, е преместен в изправителния затвор “Хауърд Р. Йънг”. Уилям и Линда Стивънсън имат една дъщеря - Кристина Ветори, от която имат внучка на име Сиара.

Бившата първа дама на САЩ Джил и Уилям сключват брак през 1970 г., когато тя е само на 18 години, а той на 23 г. Разделят се през 1974 г. Според Стивънсън бракът им се разпаднал, защото Джил му изневерявала с Джо Байдън. По онова време тя работела с бившия президент по предизборната му кампания за общинския съвет на Ню Касъл.

“Една от най-добрите ѝ приятелки ми каза, че според нея Джо и Джил са станали прекалено близки. Бях изненадан, че тя дойде при мен. След това помолих Джил да напусне къщата ни, което тя и направи. Баща ѝ ме молеше да я приема обратно, когато разбра какво се случва. Искаше да ѝ дам втори шанс, но аз бях категоричен, че това няма как да се случи”, разказва пред в. “Дейли Мейл” Стивънсън през 2020 г.

По онова време говорител на семейство Байдън определи разказа на бившия съпруг като рекламна измислица, за да популяризира книгата си. Относно обвиненията срещу Стивънсън все още няма реакция от бившето президентско семейство.