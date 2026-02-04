Мелинда Гейтс за отношенията на Бил с Епстийн: Болезнени моменти в брака ми

Разжалваният принц Андрю безславно и по тъмно се изнесе от кралския си дом

След дни мълчание основателят на “Майкрософт” Бил Гейтс най-накрая коментира твърденията за него в досиетата “Епстийн”, определяйки ги за фалшиви. Преди дни в последната порция разсекретени документи се появи имейл, в който Епстийн твърди, че Гейтс се е заразил с полово предавани болести от рускини и е поискал антибиотици, които тайно да даде на понастоящем бившата си съпруга Мелинда.

Милиардерът обясни: “Очевидно Джефри е написал имейл до себе си. Той никога не е бил изпратен. Имейлът е фалшив”. Богаташът предположи, че Епстийн е искал да го атакува по някакъв начин. Милиардерът обаче изрази съжаление за познанството си с Епстийн:

“Съжалявам за всяка минута,

прекарана с него, и се извинявам, че го направих”.

Мелинда също коментира досиетата, като посочи, че ѝ е “трудно” на фона на всичката излязла информация. “Това ме връща към спомени за някои много болезнени моменти в брака ми”. Тя уточни, че каквито и въпроси да остават без отговор от досиетата, истината трябва да се търси от “други хора, дори от бившия ми съпруг”. И допълни: “Толкова съм щастлива, че съм далеч от цялата тази мръсотия”.

Същото обаче едва ли може да каже вече бившият принц Андрю, който безславно се е изнесъл от кралския дом в Уиндзор заради връзките си с Епстийн. На Андрю Маунтбатън-Уиндзор му беше наредено да напусне имението още през октомври, след като брат му крал Чарлз III го изгони от монархията.

Очакваше се Андрю да си тръгне от Уиндзор по-късно, но поради засиления натиск срещу него след новите документи на Епстийн очевидно процесът по напускането на кралския дом се е забързал.

Бившият принц сега е жител на Норфолк, но се очаква в следващите седмици той все пак да посещава Уиндзор от време на време в хода на “преходния период”. Възмущението срещу опозорения принц във Великобритания се зароди през октомври м.г. след публикуването на посмъртните мемоари от Вирджиния Джуфре. В книгата тя описва, че е била жертва на сексуално посегателство от страна на Андрю като тийнейджърка.

В един от смущаващите откъси от книгата Джуфре пише, че Маунтбатън-Уиндзор “вярваше, че

сексът с мен е негово рождено право”

41-годишната Вирджиния се самоуби през април, като според мнозина обстоятелствата около смъртта ѝ са странни, тъй като самата тя е казвала, че не би сложила край на живота си. Андрю многократно е отричал всички обвинения срещу него и дори е казвал, че никога не е срещал Джуфре, макар че имат снимка заедно, на която присъства и Гилейн Максуел - дясната ръка на Епстийн, която беше осъдена за секстрафик на хора.

Всеки се опитва да се разграничи от секспрестъпника, включително и Доналд Тръмп.

На брифинг в Овалния кабинет репортерката на Си Ен Ен Кейтлан Колинс зададе на републиканеца въпрос, на който мнозина търсят отговор: “Много жени, които са били жертви на Епстийн, са недоволни от редакциите, които бяха публикувани - някои от тях са цели интервюта със свидетели и са напълно скрити. Смятате ли, че досиетата трябва да бъдат по-прозрачни?”.

Тръмп очевидно се ядоса, че го питат за Епстийн,

и атакува лично Колинс, наричайки я “най-лошия репортер”.

“Познавам ви от 10 г. Не мисля, че някога съм виждал усмивка на лицето ви”, каза ѝ още президентът. Тръмп продължи личната атака, което напоследък се превръща в тенденция при него и други хора от екипа му: “Не се усмихвате, защото знаете, че не казвате истината и сте много нечестна организация - те трябва да се срамуват от вас”.

Тръмп бе категоричен, че е време американците да намерят нещо друго, с което да се занимават, вместо с “конспирации срещу мен от Епстийн и много други хора”.