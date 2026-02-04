Държавите от ЕС одобриха заема от 90 млрд. евро за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Държавите от ЕС одобриха правната рамка на заема от 90 млрд. евро за Украйна

Решението беше взето в края на миналата година от лидерите от страните от ЕС. Чехия, Унгария и Словакия отказаха да участват в гаранциите, свързани със заема.

Ако Европейският парламент също одобри правната рамка, изплащането на първия транш от заема за Украйна може стане в началото на второто тримесечие на годината, информира БНТ.

Заемът ще бъде финансиран чрез заеми от ЕС на капиталовите пазари и ще бъде обезпечен от бюджета на ЕС. Заемите ще станат изискуеми едва след като Русия плати военни репарации на Украйна. Очакванията са финансирането да помогне за укрепване не само на украинската, на и на европейската отбранителна промишленост.

Съгласно предложената рамка ЕС ще предостави финансиране на Украйна по два начина:

- 30 милиарда евро ще бъдат предоставени като макроикономическа подкрепа за Украйна, насочена чрез макрофинансова помощ (МФП) или реализирана чрез Механизма за Украйна - специалния инструмент на ЕС за предоставяне на стабилна и предвидима финансова подкрепа на Украйна.

- 60 милиарда евро ще бъдат използвани за инвестиции в отбранителната промишленост и закупуване на военно оборудване. Финансирането ще даде на Украйна важен и навременен достъп до отбранителни продукти както от украинската, така и от европейската отбранителна промишленост.

Финансирането ще бъде обвързано със строги условия, които Украйна ще трябва да спазва като зачитане на върховенството на закона и борба с корупцията.

Отбранителни продукти по принцип следва да се закупуват само от компании в ЕС, Украйна или страните от Европейското икономическо пространство (EИП). В случай, че военните нужди на Украйна изискват спешна доставка на отбранителен продукт, който не е наличен в ЕС, Украйна или държава от ЕИП, ще се прилага набор от целенасочени дерогации.

За да се осигурят най-благоприятните условия на заема и да се управлява устойчивостта на дълга на Украйна, се планира разходите за лихви по заема да бъдат покрити от бюджета на ЕС.

Това няма да окаже влияние върху бюджетните вноски на Чехия, Унгария и Словакия, които избраха да не участват в засиленото сътрудничество.

Според предварителните прогнози на МВФ, общите очаквани нужди от финансиране на Украйна за периода 2026 - 2027 г. възлизат на 135,7 млрд. евро, при условие че война на Русия ще приключи още през 2026 г. Очаква се освен ЕС финансиране за Украйна да осигурят и страните от Г-7.