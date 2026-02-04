Боксьорът Флойд Мейуедър съди Showtime за 340 млн. долара

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Боксьорът Флойд Мейуедър съди телевизионната платформа Showtime за 340 млн. долара. Мейуедър и "Шоутайм" обединиха сили за някои от най-големите битки в историята на бокса през последните години от легендарната кариера на бъдещия член на Залата на славата. Днес двете страни се намират от противоположни страни на многомилионен съдебен спор.

Мейуедър е завел дело срещу платформата, както и срещу дългогодишния президент на "Шоутайм Спортс" Стивън Еспиноса. В жалбата боксовата легенда обвинява ответниците в подпомагане и подстрекателство към нарушаване на задължения, граждански заговор за извършване на измама, неправомерно присвояване и неоснователно обогатяване.

Бившият световен шампион в пет категории настоява да си върне най-малко $340 млн. Те били неправомерно отклонени, както и допълнителни наказателни обезщетения.