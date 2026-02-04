ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НАТО започва учение край Гренландия, Русия заплаши да отговори "подобаващо"

Гренландия СНИМКА: Архив

НАТО започва учение край Гренландия, а Русия обеща да отговори "подобаващо и реципрочно".

НАТО обяви старт на подготовката на мисия „Арктически страж", след като стана ясно, че американският президент Доналд Тръмп все още има интрес към контрол над Гренландия.

По думи на говорителя на Алианса полковник Мартин О'Донъл в ход е планиране на дейности за повишена бдителност в арктическата зона.

Руската страна заплаши да отговори „подобаващо и реципрочно", ако САЩ дислоцират военна техника в Гренландия и разположат част от защитната си ситема „Златен купол", съобщи NOVA.

На фона на това в Гренландия настроенията са в посока диалог и преговори. Външният министър на датската автономия Вивиан Моцфелд заяви, че е оптимист за намиране на дипломатически изход от създалата се ситуация, но подчерта, че все пак трябва да се спазват всички червени линии, които гренландците са начертали.

