Washington Post съкрати стотици служители, Джеф Безос мълчи

Американското издание Washington Post съкрати стотици служители в сряда. Приблизително една трета от служителите са засегнати, съобщава Guardian.

Служителите на Washington Post са напрегнати от седмици заради слуховете за съкращения, които изданието не потвърждава или отрича. „Това е истинска кървава баня", каза един служител, който не е упълномощен да говори публично. През миналия месец ФБР извърши претърсване на дома на репортерката на Washington Post Хана Натансън в сряда като част от разследване на „правителствен изпълнител, обвинен в незаконно задържане на класифицирани правителствени материали".

По време на сутрешна среща, на която бяха обявени промените, главният редактор Мат Мъри каза на служителите, че Post претърпява „стратегическо нулиране", за да позиционира по-добре изданието за бъдещето, според няколко служители, участвали в разговора.

Мъри призна, че Washington Post се е затруднил да достигне до „клиенти" и говори за необходимостта от конкуренция на пренаситен медиен пазар. „Днес предприемаме редица действия в цялата компания, за да осигури бъдещето си", каза той, според аудиозапис на срещата.

Мъри каза на служителите, че „Вашингтон пост" прекратява текущата версия на популярния си спортен отдел, въпреки че някои служители ще останат в нов екип. Изданието също така преструктурира местното си отразяване, намалява международната си репортажна дейност, съкращава отдела си за книги и спира водещия си ежедневен новинарски подкаст „Пост Репортажи".

Мъри каза, че макар екипът за международно отразяване да бъде съкратен, приблизително 12 бюра ще останат „с фокус върху въпросите на националната сигурност".

„Всички осъзнаваме, че действията, които предприемаме днес, ще бъдат болезнени – най-вече, разбира се, за тези от вас, които са пряко засегнати, но за всички", каза Мъри на служителите по време на разговора. „Знам, че рестартирането ще се почувства като шок за системата и ще повдигне някои въпроси у всички."

Мартин Барън, изпълнителен редактор на „Пост" до 2021 г., каза: „Това се нарежда сред най-мрачните дни в историята на една от най-великите новинарски организации в света."

В опит да изложи бизнес аргументите за съкращенията, Мъри каза, че ходът е „за да се позиционираме, за да станем по-важни за живота на хората в това, което се превръща в все по-пренаселен, конкурентен и сложен медиен пейзаж".

„Знам, че тези последни няколко седмици бяха необичайно напрегнато и разсейващо време за всички нас и знам, че ще бъде труден ден", добави той. „Оценявам отличните постижения в работата ви през това време."

Мъри каза, че най-големият екип на „Пост" ще се фокусира върху отразяването на политиката и правителството, а вестникът също така ще даде приоритет на отразяването на национални новини и ще представи теми като наука, здравеопазване, медицина, технологии, климат и бизнес.

Служителите на „Пост", които са били съкратени, ще продължат да работят до 10 април, въпреки че няма да бъдат задължени да работят. Те ще получават шест месеца продължаващо здравно осигуряване.

Засегнатите служители включват Каролайн О'Донован, която отразява предимно Amazon, компанията, основана от собственика на Post, Джеф Безос. Други служители, включително спортния журналист Нийл Грийнбърг, също обявиха, че са засегнати.

Един редактор, който беше уволнен в сряда, хвърли голяма част от вината върху издателя на Post, Уил Луис, който не говори по време на сутрешния конферентен разговор на компанията.

„Наследството на Уил Луис (което и без това е доста мрачно) ще бъде, че е позволило на Безос да съсипе американска институция", каза служителят, пожелал анонимност, за да говори откровено. „И той дори не беше достатъчно смел да се изправи срещу служителите си повече от веднъж по време на мандата си в Post. Меко казано, срамно."

След години на растеж под ръководството на собственика Безос, Post съкращава персонал през последните няколко години. Около 240 служители напуснаха чрез предложения за изкупуване в края на 2023 г., а друга част от служителите взеха предложения за изкупуване миналата година, които бяха предложени на всеки служител с повече от 10 години опит.

Съкращенията, особено на журналисти в редакцията, са по-рядко срещани. През есента на 2024 г. вестник „Вашингтон пост" освободи 54 служители от отдела, отговорен за собствения му издателски софтуер, а през януари 2025 г. вестникът освободи около 4% от персонала, работещ в рекламата, маркетинга и печатните операции.

През последната седмица служителите на „Вашингтон пост" настояваха Безос да спре – или поне да смекчи – планираните съкращения, подписвайки писма и изпращайки персонализирани съобщения в социалните медии, които предаваха важността на журналистиката, която „Вашингтон пост" произвежда.

Но Безос запази мълчание и не отговори на поредица от писма, изпратени от служители, представляващи новините.