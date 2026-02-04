ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Зеленски: Преговорите в Абу Даби трябва да доведат до траен мир

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес след началото на новия кръг от преговори между САЩ, Русия и Украйна в Абу Даби, че те трябва да доведат до траен мир и да не дават нова възможност на Русия да продължи войната си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Точно сега хората в Украйна трябва да усетят, че ситуацията наистина се приближава към мир и края на войната, а не до положение, в което Русия използва всичко за своя облага и продължава атаките си", каза Зеленски във вечерното си видеообръщение.

Зеленски съобщи също, че Украйна очаква да има нова размяна на военнопленници след началото на новия кръг от преговори в Абу Даби.

