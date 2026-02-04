ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Европейската агенция за борба с прането на пари ще...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22226782 www.24chasa.bg

Товарен влак с цистерни с гориво дерайлира в Русия

2088
СНИМКА: Pixabay

Товарен влак с цистерни е дерайлирал в руската Тамбовска област, съобщи Следственият комитет на Русия, цитиран от ТАСС и БТА. 

В резултат на инцидента, станал на товарната гара Кочетковка-2, основен железопътен възел в Тамбовска област, цистерните с гориво са се запалили. Все още се установява какъв е размерът на щетите. На мястото са пристигнали следователи.

Украинската агенция Укринформ съобщи, че според потребители в социалните мрежи аварията е била причинена от атака с дрон. Видеокадри, публикувани от очевидци, показват пожар и дим, издигащ се над мястото на експлозията.

Укринформ цитира руските медии, че в резултат на дерайлирането са експлодирали и са се запалили 5 цистерни с гориво. Машинистът на товарния влак е получил множество изгаряния, докато се е опитвал да гаси пожара сам, и е бил откаран в болница.

Руската държавна железопътна компания потвърди за инцидента с влака, като уточни, че той е станал около 15:34 местно време (16:34 ч. българско време).

Следственият комитет на Русия е образувал наказателно дело по раздел 1, чл. 263 на руския Наказателен кодекс ("Нарушаване на правилата за безопасност на движението и експлоатацията на железопътния транспорт, причинило значителни щети" - бел. ТАСС), съобщи пресслужбата на Комитета.

СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)