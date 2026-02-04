Европейската агенция за борба с прането на пари ще заработи през 2028 г.

Новата агенция на Европейския съюз за борба с прането на пари обяви днес, че може да е напълно готова за работа през 2028 г. и изложи плана си за справяне с възникващи рискове от незаконно финансиране, включително криптовалути и „нови платежни канали", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В момента тече работа по създаването на Агенцията за борба с прането на пари (AMLA), чиято централа ще бъде във Франкфурт. Това е първият общоевропейски орган за борба с незаконните финансови потоци.

От 2028 г. AMLA ще упражнява пряк надзор над 40 финансови институции в ЕС, които се считат за носещи най-голям риск.

AMLA ще финализира метода си за оценка на риска през 2026 г. и ще започне процеса по подбор през 2027 г., се казва в плана за периода 2026–2028, публикуван днес. Агенцията вече е постигнала първоначалната си цел за 2025 г. да наеме 120 от общо 432 служители, които възнамерява да назначи, съобщи AMLA.

Идеята за общоевропейска агенция беше предложена през 2021 г., след като голям скандал с пране на пари показа наяве недостатъчните защити на блока срещу незаконното финансиране.

„AMLA бележи нова глава в борбата на Европа срещу прането на пари и финансирането на тероризма, преминавайки от фрагментирани национални реакции към единна, основана на риска система, съобразена със сложността на съвременните престъпни мрежи", написа председателката на агенцията Бруна Шего в доклад, в който се излага планът.

В плана като примери за възникващи рискове от финансови престъпления са посочени развитията на пазара на криптоактиви и новите платежни канали.

В кулоарите на конференция в Брюксел вчера Дървил Роуланд от управителния съвет на AMLA каза пред Ройтерс, че агенцията ще следва доказателствата, за да определи къде се намират най-големите рискове от пране на пари, и че все още не е решено какъв ще бъде фокусът върху криптовалутите.