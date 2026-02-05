Володимир Зеленски: Убитите от началото на руската инвазия украински военни са около 55 000

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ефира на френска телевизия, че официалният брой на украинските военнослужещи, които са били убити от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., възлиза на 55 000, предаде Франс прес.

"В Украйна официалният брой на военнослужещите, убити на бойното поле, независимо дали става въпрос за кадрови или мобилизирани, е 55 000“, каза украинският лидер в предварително записано интервю за "Франс 2“, което бе излъчено в сряда и цитирано от БТА.

"Има и голям брой, хора които Украйна смята за изчезнали", добави той.