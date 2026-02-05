ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради свлачище движението по пътя София-Кулата вр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22227096 www.24chasa.bg

Володимир Зеленски: Убитите от началото на руската инвазия украински военни са около 55 000

4164
Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ефира на френска телевизия, че официалният брой на украинските военнослужещи, които са били убити от началото на руската инвазия през февруари 2022 г., възлиза на 55 000, предаде Франс прес.

"В Украйна официалният брой на военнослужещите, убити на бойното поле, независимо дали става въпрос за кадрови или мобилизирани, е 55 000“, каза украинският лидер в предварително записано интервю за "Франс 2“, което бе излъчено в сряда и цитирано от БТА.

"Има и голям брой, хора които Украйна смята за изчезнали", добави той.

Володимир Зеленски СНИМКА: Екс/@ZelenskyyUa

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)