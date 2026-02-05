Нови обвинения в тероризъм за мъжа, убил двама израелски дипломати във Вашингтон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъжът, обвинен в убийството на двама израелски дипломати във Вашингтон, окръг Колумбия, бе подведен под наказателна отговорност по още четири обвинения за тероризъм, предаде Ройтерс, като се позова на прокуратурата.

Обвинителният акт вече съдържа общо девет обвинения, включително повдигнатите по-рано в убийство от първа степен и престъпление от омраза. Максималното наказание, което може да получи 31-годишният Елиас Родригес, е смърт или доживотен затвор, съобщи прокуратурата на САЩ за окръг Колумбия.

"Допълнителните обвинения, свързани с тероризъм, предвиждат задължителна доживотна присъда съгласно законодателството на окръг Колумбия и същевременно отразяват реалността, че това деяние наистина е терористичен акт", заяви американският прокурор Джанин Пиро.

Според обвинението Родригес е открил огън по хора, които са си тръгвали от форум за професионалисти и дипломати, организиран от Американския еврейски комитет. В обвинителния акт се посочва, че Родригес е произвел около 20 изстрела с полуавтоматично оръжие и е извикал "Свободна Палестина", предаде БТА.

При стрелбата бяха убити 30-годишният Ярон Лишински и 26-годишната Сара Милгрим - представители на израелския дипломатически корпус във Вашингтон.

Дарън Кокс, помощник-директор на ФБР, заяви, че Родригес е написал и публикувал манифест в опит "да оправдае действията си" и да подстрекае към политическо насилие.