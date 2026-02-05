ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гутериш: Изтичането на договора Нов СТАРТ е мрачен момент за мира

3036
Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш СНИМКА: Х/@antonioguterres

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че изтичането на договора Нов СТАРТ, който ограничава стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ, е мрачен момент за международната сигурност и мира и призова двете страни възможно най-бързо да договорят нова рамка за контрол на оръжията за масово унищожение, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Нов СТАРТ, който изтече в полунощ, ограничава броя на ядрените бойни глави, които САЩ и Русия могат да разполагат, както и на ракетите и бомбардировачи, предназначени за нанасяне на ядрен удар.

"За първи път от повече от половин век се изправяме пред свят без каквито и да е обвързващи ограничения върху стратегическите ядрени арсенали на Русия и САЩ – двете държави, които притежават огромна част от световните запаси от ядрени оръжия", пише Гутериш в изявление. Той отбелязва, че загубата на трупани с десетилетия постижения около контрола на оръжията "не може да настъпи в по-лош момент" и предупреждава, че от десетилетия не е имало толкова голяма опасност от използването на ядрено оръжие.Генералният секретар на ООН обаче казва, че сега има възможност за "рестарт и изграждане на режим за оръжеен контрол, който да отговаря на бързо развиващата се обстановка".

Гутериш също така приветства изразената от лидерите на двете страни нужда да се предотврати безконтролното разпространение на ядрените оръжия.

"Светът сега очаква Русия и САЩ да превърнат думите в действия", посочва той. "Призовавам двете страни незабавно да се върнат на масата за преговори и да се споразумеят за нова рамка", пише в заключение генералният секретар на ООН.

