Германия изтегля свои военни от Ирак от съображения за сигурност

Въоръжените сили на Германия заявиха, че намаляват броя на своите военнослужещи в Северен Ирак от съображения за сигурност на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, предаде ДПА.

Временно се изтегля личният състав в град Ербил, който не е спешно необходим за мисията, заяви Оперативното командване на Бундесвера. Говорител на армията отказа да уточни за какъв брой военнослужещи става въпрос.

Оперативното командване определи изтеглянето като предпазна мярка, като подчерта, че контингентът ще продължи да изпълнява основните си задачи с оставащия персонал.

Решението е съгласувано с международните партньори на място, предаде БТА.

Германия участва в международна мисия за подкрепа на Ирак, включително чрез обучение на иракските сили, с цел предотвратяване на възраждането на екстремистката организация "Ислямска държава".