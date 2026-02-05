Румъния ще пази газовите находища в Черно море с дронове

Румъния планира да вложи средства в съвременни системи за наблюдение и контрол в Черно море, за да гарантира сигурността на стратегическата енергийна и транспортна инфраструктура, сред които и офшорният газов проект Neptun Deep, съобщиха от администрацията на президента Никушор Дан.

По думите на икономическия съветник на държавния глава Раду Бурнете страната трябва да изгради съвременни способности за откриване и наблюдение, като радари, дронове и сензорни системи. „Трябва много по-добре да знаем какво се случва в морето. Това е приоритет, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.", заяви той.

Годината е ключова за Румъния, тъй като тогава се очаква да започне добивът на природен газ от находището Neptun Deep, разработвано от OMV Petrom и държавната компания Romgaz. С пускането на проекта страната ще се превърне в най-големия производител на природен газ в Европейския съюз. Прогнозите сочат, че находището ще осигурява около 8 млрд. куб. метра газ годишно.