ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради свлачище движението по пътя София-Кулата вр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22227190 www.24chasa.bg

Румъния ще пази газовите находища в Черно море с дронове

3032
газовият проект Neptun Deep кадър: youtube@PetromRomania

Румъния планира да вложи средства в съвременни системи за наблюдение и контрол в Черно море, за да гарантира сигурността на стратегическата енергийна и транспортна инфраструктура, сред които и офшорният газов проект Neptun Deep, съобщиха от администрацията на президента Никушор Дан.

По думите на икономическия съветник на държавния глава Раду Бурнете страната трябва да изгради съвременни способности за откриване и наблюдение, като радари, дронове и сензорни системи. „Трябва много по-добре да знаем какво се случва в морето. Това е приоритет, който трябва да бъде реализиран до 2027 г.", заяви той.

Годината е ключова за Румъния, тъй като тогава се очаква да започне добивът на природен газ от находището Neptun Deep, разработвано от OMV Petrom и държавната компания Romgaz. С пускането на проекта страната ще се превърне в най-големия производител на природен газ в Европейския съюз. Прогнозите сочат, че находището ще осигурява около 8 млрд. куб. метра газ годишно.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

газовият проект Neptun Deep кадър: youtube@PetromRomania

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)