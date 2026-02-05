Тайванският президент: Отношенията ни с Вашингтон и Тайпе са твърди като камък

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Отношенията между САЩ и Тайван са "твърди като камък" и програмите за сътрудничество ще продължат да се реализират, заяви тайванският президент Уилям Лай, след като китайският лидер Си Цзинпин и американският му колега Доналд Тръмп обсъдиха в телефонен разговор въпроси, свързани с демократично управлявания остров, предаде Ройтерс.

В хода на разговора Си заяви, че САЩ трябва да "внимават" с продажбата на оръжия на Тайпе, предаде БТА.

"Отношенията между Тайван и САЩ са здрави като камък. Всички програми за сътрудничество ще продължат и няма да бъдат променяни", каза днес тайванският президент пред репортери. Той добави, че ангажиментите на Вашингтон към Тайпе също остават непроменени. Лай отново изрази тезата си, че Тайван не е част от Китай.

САЩ, като повечето държави, нямат официални дипломатически връзки с Тайван, но въпреки това са най-важният поддръжник на острова.

През 1979 г. САЩ приемат Закон за отношенията с Тайван. Текстовете не изискват от Вашингтон да се намесва военно, ако Китай нападне Тайпе, но изрично посочват, че Тайван трябва да разполага с необходимите ресурси да се защитава.

През декември правителството Тръмп одобри продажбата на Тайван на оръжия за 11,1 млрд. долара. Това е най-голямата сделка за военно оборудване, която Вашингтон и Тайпе някога са сключвали.

Китай отказва да разговаря с Лай и го нарича сепаратист.