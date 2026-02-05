Германия иска да задълбочи сътрудничеството си с Австралия в областта на редкоземните елементи

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви пред австралийската си колежка Пени Уонг, че Берлин има силен интерес да задълбочи сътрудничеството си с Канбера в областта на добива и търговията с редкоземни елементи, предаде ДПА.

"Вашата страна е много важен за нас партньор за диверсифицирането на веригите за доставки", каза Вадефул, който е на визита в Австралия в рамките на петдневната си обиколка в Югоизточна Азия и Тихоокеанския регион, пише БТА.

"Тук се добиват много важни суровини, като например литий, и ние проявяваме голям интерес към по-нататъшно разширяване на сътрудничеството ни в сектора на полезните изкопаеми, особено в областта на стратегически важните минерали", добави германският министър.

Най-голямата мина за добив на литий от твърда скала в света се намира в Западна Австралия. Литият се използва главно в батериите за смартфони, лаптопи и електрически автомобили.

Австралия разполага и с огромни залежи от редки земни елементи като неодим и тербий, които се използват за производството на магнити за електродвигатели.

Вадефул призна, че партньорството в експлоатацията на минерални залежи ще изисква сериозни разходи. "Трябва да сме готови да похарчим пари, защото разработването на тези суровини понякога е скъпо", отбеляза германският дипломат. Той обаче подчерта добави, че Германия се нуждае силно от тези суровини.