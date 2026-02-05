ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заради свлачище движението по пътя София-Кулата вр...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22227246 www.24chasa.bg

Германия иска да задълбочи сътрудничеството си с Австралия в областта на редкоземните елементи

968
Германският външен министър Йохан Вадефул

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви пред австралийската си колежка Пени Уонг, че Берлин има силен интерес да задълбочи сътрудничеството си с Канбера в областта на добива и търговията с редкоземни елементи, предаде ДПА. 

"Вашата страна е много важен за нас партньор за диверсифицирането на веригите за доставки", каза Вадефул, който е на визита в Австралия в рамките на петдневната си обиколка в Югоизточна Азия и Тихоокеанския регион, пише БТА.

"Тук се добиват много важни суровини, като например литий, и ние проявяваме голям интерес към по-нататъшно разширяване на сътрудничеството ни в сектора на полезните изкопаеми, особено в областта на стратегически важните минерали", добави германският министър. 

Най-голямата мина за добив на литий от твърда скала в света се намира в Западна Австралия. Литият се използва главно в батериите за смартфони, лаптопи и електрически автомобили. 

Австралия разполага и с огромни залежи от редки земни елементи като неодим и тербий, които се използват за производството на магнити за електродвигатели. 

Вадефул призна, че партньорството в експлоатацията на минерални залежи ще изисква сериозни разходи. "Трябва да сме готови да похарчим пари, защото разработването на тези суровини понякога е скъпо", отбеляза германският дипломат. Той обаче подчерта добави, че Германия се нуждае силно от тези суровини.  

Германският външен министър Йохан Вадефул

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Малкият жест на Йотова - голяма крачка към успокояване (Видео)