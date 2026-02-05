ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нидерландската кралица Максима влезе в казармата (Видео)

5008
Кадър: Х @koninklijkhuis

Нидерландската кралица Максима доброволно се записа за военна служба, съобщи Кралският двор в Хага, като посочи, че тя ще бъде резервист, предаде ДПА и БТА.

Първият ден от военната служба на 54-годишната съпруга на краля на Нидерландия Вилем-Александър вече премина, заяви още Кралският двор.

След кратък период на военно обучение се очаква кралицата да служи известно време във Въоръжените сили на Нидерландия.

Кралица Максима последва примера на най-голямата си дъщеря - нидерландската престолонаследничка принцеса Катарина-Амалия, която вече завърши основното си военно обучение и също стана резервист. Амалия заяви, че възнамерява да съчетава почасовата военна служба с продължаване на висшето си образование.

Максима вече участва в учение на граничната полиция през октомври миналата година, по време на което носеше камуфлажна униформа и боя на лицето.

Нидерландските резервисти могат да бъдат мобилизирани при извънредни ситуации, като наводнения или в случай на война, отбелязва ДПА.

Кадър: Х @koninklijkhuis

