Мелания Тръмп: Преговорите с екипа на Путин за връщането на украински деца продължават

Мелания Тръмп Снимка: Twitter/@RutherfordRocks

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп заяви днес, че поддържа връзка с екипа на руския президент Владимир Путин в опит да осигури връщането на повече украински деца от Русия, предаде Ройтерс. 

"Работя по въпроса и сме в процес на действие", заяви Мелания пред журналисти в Белия дом. "Надявам се да постигнем успех много скоро", добави тя. 

Първата дама на САЩ не сподели подробности за разговорите между нейни представители и екипа на Путин. 

Говорител на Източното крило на Белия дом заяви, че Мелания е написала писмо до Путин, предадено му лично от съпруга ѝ, американския президент Доналд Тръмп, през август миналата година - относно отвлечените украински деца. 

Петнадесет деца бяха върнати в Украйна, откакто първата дама започна своята кампания, включително седем деца през декември. 

Украйна обвинява Русия, че е отвлякла най-малко 19 000 украински деца и ги е откарала на своя територия или в окупираните от нея територии без съгласието на семействата или настойниците им, откакто нахлу в съседната страна през февруари 2022 г. Москва многократно е отричала отвличанията на украински деца, като твърди, че руските сили са действали, за да ги предпазят от военните действия, предаде БТА.

Вчера руски и украински официални представители заяви, че са провели "продуктивни" разговори в Абу Даби в рамките на преговорите, водени от САЩ, с цел да се сложи край на продължаващата близо четири години война, въпреки че по-рано тази седмица руските сили атакуваха Украйна със стотици дронове и рекорден брой балистични ракети. 

Мелания Тръмп, която гледа да не се набива на очи по време на втория мандат на съпруга си, се срещна вчера в Белия дом с двамата освободени от палестинската въоръжена групировка "Хамас" израелско-американски заложници, Кийт и Авива Зигел, отбелязва Ройтерс.

