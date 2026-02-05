И Гърция забранява социалните мрежи за деца, дигитална граница влиза в сила от септември

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Правителството на Гърция е съвсем близо до обявяването на официална забрана за използване на социални мрежи от деца под 15-годишна възраст. Тази мярка е част от по-широка европейска вълна за защита на психичното здраве и безопасността на непълнолетните в дигиталното пространство.

Гърция планира да използва съществуващото мобилно приложение Kids Wallet, за да верифицира възрастта на потребителите в платформи като TikTok, Instagram и Facebook.

Премиерът Кириакос Мицотакис подчерта, че основната цел е борбата с пристрастяването, кибертормоза и достъпа до неподходящо съдържание.

Освен социалните мрежи, се предвижда блокиране на достъпа на непълнолетни (под 18 г.) до сайтове за онлайн залози, както и такива, предлагащи алкохол и тютюневи изделия.

Тази инициатива следва примера на Австралия, която стана първата страна в света с подобна стриктна забрана. Вече е въведена и забрана за използване на мобилни телефони в гръцките училища като първа стъпка от тази стратегия.

Подобно законодателство в момента се приема и във Франция.

Социалните мрежи ще носят правна отговорност за блокирането на достъпа на непълнолетни и налагането на строга проверка на възрастта. Макар конкретните суми за Гърция все още да се финализират, страната обмисля модел, подобен на австралийския, където платформите са изправени пред глоби до 50 милиона австралийски долара при системно неизпълнение.

Официални източници потвърждават, че законът няма да предвижда наказания за деца или родители, а ще се фокусира върху задължението на компаниите да предоставят „безопасен продукт".

От средата на януари 2026 г. гръцкото правителство форсира процеса и се очаква законопроектът да влезе в парламента за гласуване през пролетната сесия (март–април 2026 г.). В момента тече финално съгласуване между министерствата на дигиталното управление и образованието.

Предвижда се мерките да станат активни от началото на новата учебна година (септември 2026 г.), за да се съчетаят с кампанията за училища без мобилни телефони.