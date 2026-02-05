Тайван: Телефонният разговор между Си и Тръмп ще стабилизира регионалната сигурност

Тайван приветства телефонния разговор между американския президент Доналд Тръмп и китайския му колега Си Цзинпин, като счита, че той ще допринесе за стабилизация в региона, докато Китай засилва военния си натиск върху острова, който смята за своя отцепническа провинция, предаде Франс прес.

"Не се притесняваме прекалено от този телефонен разговор. Всъщност смятаме, че той ще допринесе за стабилизиране на ситуацията, особено като се има предвид, че Китай продължава да изостря напрежението в Тайванския пролив и в целия регион", заяви тайванският заместник-министър на външните работи Чен Минчи в ексклузивно интервю за агенцията, цитирано от БТА.

Няколко часа по-рано агенция Синхуа съобщи, че Си Цзинпин е заявил на Доналд Тръмп по време на телефонния им разговор, че двустранните спорове могат да бъдат решени чрез "взаимно уважение", но че САЩ трябва "да проявяват предпазливост" при продажбата на оръжие на Тайван.

По-късно Доналд Тръмп заяви в публикация в социалната си мрежа Трут соушъл, че отношенията на САЩ с Китай и личните му отношения с китайския президент са "изключително добри", а разговора със Си Цзинпин определи като "отличен", отбелязва АФП.

"Мисля, че приветстваме този тип усилия за стабилизиране на ситуацията със сигурността в региона", заяви Чен.