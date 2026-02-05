ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бум на зимни туристи в Крит - летището в Ираклион с феноменален скок от 320% през януари

Бойка Атанасова, Атина

1308
Началото на 2026 г. бележи исторически обрат за туризма на остров Крит, превръщайки го в глобален пример за целогодишна дестинация.

Според данни на летищните власти в Ираклион, международният трафик през януари е скочил с 320% спрямо същия период на предходната година. Основният поток идва от Германия, Обединеното кралство и Франция, като се забелязва и ръст на туристи от Израел и скандинавските страни.

Стратегията на гръцкото правителство „Гърция – 365 дни" дава реални резултати, като Крит се налага като водеща зимна дестинация за дигитални номади и пенсионери от Северна Европа. С температури, често надвишаващи 15-18 градуса, Ираклион и Ханя се превръщат в алтернатива на традиционните зимни курорти. Културните обекти, винените турове и планинските маршрути работят на пълни обороти целогодишно.

Този ръст поставя под натиск инфраструктурата, като се очаква новото летище в Кастели да бъде завършено в ускорени срокове до 2027 г.

