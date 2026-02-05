Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Буря е нанесла вчера щети на гръцкия остров Корфу (Керкира) в Йонийско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ. Вятърът е съборил дървета и е предизвикал прекъсвания в електроснабдяването, а малко торнадо е повредило покриви в селището Афиона.

В продължение на няколко часа е бил затворен крайбрежният път при Гарица, който е бил залят от вълните. Полет до летището на острова е закъснял, защото самолетът е бил принуден да следва алтернативен маршрут заради буреносните облаци, предаде БТА.

Днес вълната от лошо време се разпространява и към останалите части на Гърция, което предизвиква промени в движението на фериботите.

От пристанището Рафина в област Атика са отменени курсовете към Цикладските острови. Корабите не пътуват и между Лаврион и островите Кеа и Китнос, както и от Агия Марина към Неа Стира.

На пристанището Пирея има значителни закъснения на заминаващите фериботи, които достигат до пет часа.

В Аргосароническия залив не се движат скоростните фериботи на подводни криле, когато курсовете на конвенционалните се извършват по преценка на капитаните и съобразно с условията.

В Северна Гърция не се движи фериботът между Кавала и Принос (Тасос).