ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

41-годишен открадна 100 евро от портфейл в къща в ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22227748 www.24chasa.bg

Буря нанесе щети на гръцкия остров Корфу

2600
Остров Корфу СНИМКА: ПЕКСЕЛС

Буря е нанесла вчера щети на гръцкия остров Корфу (Керкира) в Йонийско море, съобщи държавната телевизия ЕРТ. Вятърът е съборил дървета и е предизвикал прекъсвания в електроснабдяването, а малко торнадо е повредило покриви в селището Афиона.

В продължение на няколко часа е бил затворен крайбрежният път при Гарица, който е бил залят от вълните. Полет до летището на острова е закъснял, защото самолетът е бил принуден да следва алтернативен маршрут заради буреносните облаци, предаде БТА.

Днес вълната от лошо време се разпространява и към останалите части на Гърция, което предизвиква промени в движението на фериботите.

От пристанището Рафина в област Атика са отменени курсовете към Цикладските острови. Корабите не пътуват и между Лаврион и островите Кеа и Китнос, както и от Агия Марина към Неа Стира.

На пристанището Пирея има значителни закъснения на заминаващите фериботи, които достигат до пет часа.

В Аргосароническия залив не се движат скоростните фериботи на подводни криле, когато курсовете на конвенционалните се извършват по преценка на капитаните и съобразно с условията.

В Северна Гърция не се движи фериботът между Кавала и Принос (Тасос).

Остров Корфу СНИМКА: ПЕКСЕЛС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание