Двама души са били ранени в Киев тази нощ при руска атака с дронове

Кметът на Киев Виталий Кличко Снимка: Instagram/@vitaliyklitschko

Двама души са били ранени тази нощ при руска атака с дронове срещу Киев, предадоха Ройтерс и Укринформ, позовавайки се на полицията и кмета на украинската столица Виталий Кличко. 

Кличко съобщи в "Телеграм", че атаката е нанесла щети на жилищни сгради в един от районите на Киев, а в друг отломки са паднали върху покрива на офис сграда, което е предизвикало пожар. Отломки са паднали и в близост до търговски център, а на друго място са били счупени прозорците на детска градина, съобщи още той, цитиран от БТА.

В Соломянски район отломки от дронове са повредили фасадата и са счупили прозорците на четири високи жилищни сгради. Седемдесет и девет годишна жена е пострадала и е била хоспитализирана. Лекарите са оказали медицинска помощ на място на 89-годишна жена, съобщи полицията в "Телеграм". 

В Дарницки район фасадата на жилищна сграда е била повредена в резултат на удар от дрон. В Оболонски район отломки от дрон са паднали върху паркинг, в резултат на което два автомобила са се възпламенили. В Шевченковски район дрон е поразил покрива на офис сграда, а разразилият се пожар е бил потушен от аварийните служби. 

Областният управител на Киевска област Микола Калашник съобщи в "Телеграм" и за пострадал мъж в район около столицата, който е бил настанен в болница. 

Военновъздушните сили на Украйна съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла две балистични ракети и е използвала 183 дрона при атаките си срещу територията на Украйна, като противовъздушната отбрана на страна е свалила 156 от тях. 

