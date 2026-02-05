Баржа потъна частично край Гюргево и замърси района на Дунав с нефт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националната администрация „Румънски води“ съобщава, че в сряда е било регистрирано замърсяване с нефт по река Дунав в района на Стария плаж на Гюргево след частично потъване на баржа.

За щастие в момента на инцидента на борда не е имало екипаж. Местните власти са се намесили своевременно, за да ограничат замърсяването, предаде БТА.

Екип на Службата за управление на водите на Гюргево е разпръснал абсорбиращ материал за разливи и е направил плаващи абсорбиращи заграждения. На място са направени и измервания на качеството на водата.

Очаква се в Гюргево да пристигне и екип от водолази от Констанца, който ще се опита да предотврати цялостното потъване на плавателния съд.

Местните власти съобщават, че след инцидента на повърхността на водата се е появил нефтен филм, но не е открита миризма на гориво.

Докато не станат известни резултатите, секторът остава под постоянно наблюдение, за да не се разпространи замърсяването по река Дунав.