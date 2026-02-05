ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Летището в Берлин отмени всички заминаващи полети

Отмениха всички излитания от летището в Берлин СНИМКА: Pixabay

Отмениха всички излитания от летището в Берлин, заради метеорологични условия, съобщиха от летището. 

На своя уебсайт летището съветва пътниците да проверят статуса на полета си при съответните авиокомпании. Прекъсването започна около 7:55 ч. централноевропейско време на 5 януари. Излитащите самолети останаха на земята, докато входящите полети все още можеха да кацат.

Това се случва след официално предупреждение за поледици, издадено за Берлин от сряда вечерта. Германската метеорологична служба предупреди за повишен риск от заледяване заради дъжд. Очакват се и ниски температури между –2 и –6 градуса през нощта. Метеорологичната служба също така прогнозира сняг в четвъртък.

Все още не е известно кога полетите на летището ще започнат да се изпълняват нормално отново. Пътниците са посъветвани да следят актуалната информация на уебсайта на летището и да се свържат със своята авиокомпания относно статуса на полета си.

