Пекин: Тайванският въпрос е ядрото на най-ключовите интереси на Китай

По време на вчерашния телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп китайският държавен глава подчерта, че Тайванският въпрос е ключов за двустранните отношения.

В коментар на това на пресконференция днес Чън Бинхуа, говорител на Службата по въпросите на Тайван към Държавния съвет, заяви, че изказването на председателя Си Дзинпин изяснява сериозната позиция на Китай по Тайванския въпрос, представяйки основните насоки за работата в бъдеще.

„Тайван е китайска територия, а Тайванският въпрос е ядрото на най-ключовите интереси на страната. Това също така е и първата червена линия в китайско-американските отношения, която не трябва да се преминава", категоричен е говорителят.