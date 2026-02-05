Си Дзинпин проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп

На 4 февруари председателят на Китай Си Дзинпин проведе телефонен разговор с президента на Съединените щати Доналд Тръмп.

Си Дзинпин посочи, че през изминалата година комуникацията между двете страни върви добре. Успешната среща в Пусан е задала правилната посока за развитието на китайско-американските отношения и е била приветствана от народите на двете държави и международната общност. Той подчерта, че отдава голямо значение на отношенията между Китай и САЩ. „Ако двете страни се ръководят от принципите на равнопоставеност, уважение и взаимна изгода, могат да намерят решения на взаимните си притеснения." По думите му е необходимо да се засилят диалогът и комуникацията, да се управляват правилно различията, да се разшири прагматичното сътрудничество и да се намери правилният път за съвместно съществуване.

Си Дзинпин подчерта, че въпросът за Тайван е най-важният въпрос в китайско-американските отношения. Тайван е част от територията на Китай и китайската страна ще защитава националния суверенитет и териториалната си цялост, като никога няма да допусне отделянето на Тайван. Той призова американската страна да подхожда изключително предпазливо към въпроса за продажбата на оръжие за Тайван.

От своя страна Доналд Тръмп заяви, че отношенията между САЩ и Китай са най-важните двустранни отношения в света. Той подчерта, че има отлични отношения с председателя Си Дзинпин и го уважава дълбоко. Тръмп похвали успехите на Китай и заяви, че американската страна е готова да засили сътрудничеството и да насърчи ново развитие на двустранните отношения. Той добави, че отдава значение на позицията на Китай по въпроса за Тайван и е готов да поддържа комуникация с китайската страна, за да запази стабилни и добри отношения по време на своя мандат.