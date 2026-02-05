Бившият словашки премиер: Американската алчност по отношение на Гренландия разкрива амбиции за хегемония

Все по-голяма е обществената критика в Европа по отношение на постоянния натиск от страна на Америка срещу Гренландия, която е автономна територия на Дания.

В интервю за КМГ бившият премиер на Словакия Ян Чарногурски заяви, че използването от страна на Америка на политически, икономически и дори военен натиск, за да принуди Дания да направи отстъпки, отново разкрива нейното незачитане на международното право и истинската й природа на хегемонистична сила.

Чарногурски добави, че затрудненото положение, в което се намира Дания, разкрива уязвимостта на самата Европа. „Поради собствената си неразумна политика, Европа отдавна не е в състояние да постигне автономност в областта на отбраната. Европа е принудена да прави отстъпки и вероятно ще направи още. Това не е само проблем на Дания, а на цяла Европа", заяви още той.