ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развит...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22228157 www.24chasa.bg

Бившият словашки премиер: Американската алчност по отношение на Гренландия разкрива амбиции за хегемония

КМГ

1592
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Все по-голяма е обществената критика в Европа по отношение на постоянния натиск от страна на Америка срещу Гренландия, която е автономна територия на Дания.

В интервю за КМГ бившият премиер на Словакия Ян Чарногурски заяви, че използването от страна на Америка на политически, икономически и дори военен натиск, за да принуди Дания да направи отстъпки, отново разкрива нейното незачитане на международното право и истинската й природа на хегемонистична сила.

Чарногурски добави, че затрудненото положение, в което се намира Дания, разкрива уязвимостта на самата Европа. „Поради собствената си неразумна политика, Европа отдавна не е в състояние да постигне автономност в областта на отбраната. Европа е принудена да прави отстъпки и вероятно ще направи още. Това не е само проблем на Дания, а на цяла Европа", заяви още той.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Лора Инджова: Спрях да се сърдя на Бог, той всъщност ме обича