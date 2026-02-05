КМГ: Официално преди 4 години в Пекин се проведоха 24-тите Зимни олимпийски игри

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Вече официално преди 4 години в Пекин се проведоха 24-тите Зимни олимпийски игри. Времето лети, а съвсем скоро ще посрещнем и новата Зимна олимпиада в Милано и Кортина.