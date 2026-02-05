В Ханджоу стартира серията инициативи „КМГ гледа към Джъдзян“

На 4 февруари в Ханджоу беше стартирана серията мултимедийни инициативи на Китайската медийна група „КМГ гледа към Джъдзян". На събитието реч произнесе зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн.

Шън Хайсюн заяви, че като една от най-големите водещи международни медии, КМГ ще използва поредица от интегрирани медийни инициативи като отправна точка за изграждане на нова екосистема за многостранно сътрудничество. Той подчерта, че чрез пълноценно използване на предимствата на интегрираното разпространение „мисъл + изкуство + технологии", както и чрез онлайн и офлайн практики, ще бъдат представени резултатите на висококачественото развитие на Джъдзян.

По думите му това ще позволи разказването на историите на Джъдзян в новата ера, ще покаже красотата на тази поетична и живописна провинция пред света и ще допринесе с повече мъдрост и сила за изграждането на модернизация в китайски стил.